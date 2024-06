Unfallflucht nach Parkrempler in Lauingen

Der hintere Kotflügel und das Rücklicht eines geparkten Autos werden beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen.

Zwischen 9 und 13.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Opel Astra, der in der Bahnhofstraße in Lauingen geparkt war. Am Opel wurde der linke hintere Kotflügel und das Rücklicht beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich laut Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)