Unter Drogen in Lauingen E-Scooter gefahren

Der 28-Jährige hat Cannabis eingenommen. Die Dillinger Polizei stoppt seine Fahrt.

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagabend bei seiner Fahrt mit einem E-Scooter in der Johannesstraße in Lauingen zu einer Verkehrskontrolle aufgehalten worden. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Cannabis. Der 28 Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)