Verkehrsunfallflucht in Lauingen führt zu 8000 Euro Schaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Leitenmayrstraße in Lauingen von einem Unbekannten das Auto einer 41-Jährigen angefahren. Der Fahrer entfernte sich nach Polizeiangaben nach dem Unfall, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Kurze Zeit später wurde das Auto des flüchtigen Täters von einer Streife der PI Dillingen entdeckt. Dort wurde ein Schaden von etwa 6000 Euro festgestellt, der laut PI Dillingen zu dem Schaden der Geschädigten passt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. (AZ)

