Verotec startet Projekttag zur Berufsorientierung mit Realschule Lauingen

Der Baustoffhersteller Verotec aus Lauingen hat einen neuen Projekttag zur Berufsorientierung ins Leben gerufen, um Schülerinnen und Schülern der Real- und Mittelschulen in der Region Dillingen/Lauingen praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen. Die Premiere fand Ende Mai mit der siebten Klasse der Donau-Realschule Lauingen statt.

Ziel des Projekttags ist es, Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Berufswelt zu erleichtern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Viele Schülerinnen und Schüler stehen bereits in jungen Jahren vor der Herausforderung, eine fundierte Entscheidung für ihren beruflichen Werdegang treffen zu müssen. Der Projekttag soll ihnen helfen, erste berufliche Interessen zu entdecken und Hemmschwellen im Kontakt mit Unternehmen abzubauen.

Das Konzept bei Verotec sieht einen abwechslungsreichen Tag direkt im Unternehmen vor. Nach der Begrüßung und einer kurzen Vorstellung des Industrieunternehmens erhielten die Teilnehmenden eine Führung durch die Produktions- und Logistikbereiche. An mehreren Stationen konnten sie berufsspezifische Aufgaben ausprobieren und sich mit Auszubildenden und Ausbildern austauschen. Die Donau-Realschule Lauingen nutzte das Angebot im Rahmen des Lehrplans für die siebten Klassen, in dem Exkursionen zur Berufsorientierung vorgesehen sind. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler fielen durchweg positiv aus – insbesondere die praxisnahen Einblicke in die Ausbildungsberufe wurden als hilfreich und motivierend empfunden.

Verotec ist ein anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb und bietet Ausbildungsplätze in den Berufen Mechatroniker, Kaufmann für Lagerlogistik, Fachinformatiker für Systemintegration, Industriekaufmann sowie Kaufmann für Büromanagement an. Aufgrund des erfolgreichen Auftakts plant Verotec, den Projekttag künftig regelmäßig anzubieten und auch weiteren Schulen in der Region zugänglich zu machen. (AZ)