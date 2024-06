Verwirrter Mann ist in Lauingen unterwegs und beschädigt Gewächshaus

Ein 43-Jähriger fällt in einem Supermarkt im Lauinger Gewerbegebiet auf, dann demoliert er ein Gewächshaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Der Polizei in Dillingen ist am Dienstagvormittag ein Störenfried im Gewerbegebiet in Lauingen gemeldet worden. Der 43-jährige Mann war zuerst in einem Supermarkt in Lauingen aufgefallen, wo er Prospekte durch die Gegend warf und wild mit den Armen gestikulierte. Nachdem das Personal die Polizei gerufen hatte, verließ er den Laden. Kurz danach meldete ein Anwohner in der Masurenstraße, dass eine verwirrte Person in seinem Garten Möbel und ein Gewächshaus beschädigt hatte.

Verwirrter Mann in Lauingen aufgegriffen

Der 43-Jährige konnte schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße aufgegriffen werden. Dort war er allein mit seinen Inline-Skates gestürzt und hatte sich an der Schulter verletzt. Eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung versorgte den unter Drogen stehenden 43-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. (AZ)

