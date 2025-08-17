Vollsperrung: Bauarbeiten an wichtiger Kreuzung in Lauingen stehen an

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen sich ab kommender Woche in Lauingen auf größere Einschränkungen gefasst machen. Einer der wichtigen Verkehrsknotenpunkte wird für drei Wochen nicht befahrbar sein. Wegen Deckenbauarbeiten und der Sanierung der Ampelanlage wird die Kreuzung Gundelfinger Straße/Riedhauser Straße/Herzog-Georg-Straße (bis Oberer Schanzweg) am alten Krankenhaus gesperrt. Die Arbeiten dauern laut einer Mitteilung des zuständigen Landratsamts in Dillingen von 25. August bis 15. September.

Der Verkehr wird über die Bundesstraße B16 sowie die Staatsstraße ST2025 umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Länge der Baumaßnahme beträgt etwa 110 Meter, die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen laut Landratsamt 220.000 Euro.

Während der Vollsperrung werden alle Buslinien über die Schabringer Straße, Johannesstraße, Ludwigstraße und umgekehrt umgeleitet. Die Haltestellen Lauingen Sparkasse und Gasthof Blumenstock Richtung Westen können laut Mitteilung in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

Die Haltestelle Lauingen Sparkasse wird zur Mittelschule verlegt. Für die Haltestelle Gasthof Blumenstock wird in der Schabringer Straße Richtung Norden eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. An den genannten Haltestellen hängt ein Plan aus. (AZ)