Vom Florentiner Marsch bis zum Winter Wonderland

Endlich wieder: Die Stadtkapelle Lauingen gibt ihr traditionelles Weihnachtskonzert. Leser und Leserinnen können Freikarten gewinnen.

Da in den beiden vergangenen Jahren pandemiebedingt kein Weihnachtskonzert stattfinden konnte, freuen sich die Musikerinnen und Musiker der Lauinger Stadtkapelle um ihre Dirigentin Ingrid Philipp umso mehr, dass dies heuer wieder möglich ist. Anders als gewohnt, wird die Veranstaltung jedoch nicht wie seit Beginn der Konzertreihe in der Stadthalle stattfinden, sondern in der Aula der Berufsschule (Friedrich-Ebert-Straße 14).

Auch die Amboss-Polka wird zu hören sein

Bekannte Musikstücke aus den verschiedensten Genres werden dort am Montag, 26. Dezember, ab 19 Uhr musikalisch auf die Bühne gebracht. Zur Eröffnung werden kräftige Töne aus Cantus Jubilante erklingen Der musikalische Bogen reicht dann von altbekannten Titeln aus dem Weißen Rössl am Wolfgangsee, der Amboss-Polka und dem konzertanten Florentiner Marsch bis hin zu warmherzigen und weihnachtlichen Stücken wie As the moon whispers oder Winter Wonderland. Ihr Können unter Beweis stellen werden drei Musiker beim Trompetensolo Bugler´s Holiday.

Neben der Stadtkapelle werden nach der Pause auch die Jungmusiker verschiedene Stücke zum Besten geben. Die Begeisterung und Spannung vor dem Weihnachtskonzert ist bei den Musikerinnen und Musikern sehr groß. Sie hoffen auf zahlreichen Besuch. (AZ)

Info: Für das Konzert können Leser und Leserinnen der Donau-Zeitung fünfmal je zwei Tickets gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachtskonzert"

an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Natürlich können Sie auch eine Postkarte an die Redaktion in 89407 Dillingen, Große Allee 47, schicken. Einsendeschluss ist Freitag, der 16. Dezember. Die ausgelosten Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Vergessen Sie also nicht, eine aktuelle Telefonnummer anzugeben. Weitere Karten für das Konzert gibt es bereits im Vorverkauf bei Schreibwaren Eismann in Lauingen