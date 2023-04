Lauingen

17:50 Uhr

"Von Hightech bis Handwerk": Die Lauinger Messe feiert den Mittelstand

Am Sonntag ist der Besucherandrang bei der Messe meist größer. So war es auch in diesem Jahr.

Plus Die Lauinger Messe ist zurück – mit Unternehmen und Vereinen aus der Region. Wie ist bei den Vertretern die Stimmung in Zeiten von Energiekrise und Inflation?

Wenn der FW-Landtags- mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hochzeitstorten probiert, dann ist das nicht etwa der Anfang von einem schlechten Witz oder ein prophetischer Blick auf die anstehende Bayern-Wahl im Herbst – sondern dann ist Lauinger Messe. Viel Politprominenz ist am Samstag in die Donaustadt gekommen, um die zweitägige Wirtschaftsausstellung offiziell zu eröffnen. Die Lauinger Wirtschaftsinitiative hat viele Unternehmen für die Messe in der Stadthalle gewinnen können. Wie ist die Stimmung bei den Firmen in Zeiten von Energiekrise und Inflation?

"Eine starke Wirtschaft ist die Basis von allem, das vergessen viele", sagt Landrat Markus Müller (FW) bei seiner Ansprache. Und deshalb sei es auch wichtig, die Anliegen der Wirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren, gerade in Zeiten wie diesen. Das unterstrich auch Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag und Ehrengast an diesem Tag in Lauingen: "Der Mittelstand ist der Ausbilder der Nation." Und deshalb seien die Firmen auch so wichtig dabei, Nachwuchs fürs Handwerk hervorzubringen. "Sie haben hier in Lauingen einen breiten Mix an mittelständischen Unternehmen, von Hightech bis Handwerk", lobt Kreuzer. Eine Feier des Mittelstandes, so könnte man die Lauinger Messe auch bezeichnen.

