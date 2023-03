Von Johanneskloster bis Gastro-Container: Das beschäftigt Lauinger

Plus Bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle geht es um unterschiedlichste Themen. Auch das Tierkrematorium feiert ein (kurzes) Comeback.

Wie geht's weiter mit dem Martinsmünster? Wann werden am alten Lauinger Friedhof Bäume gepflanzt? Und wie wäre es mit einem Gastro-Container im Luitpoldhain? Die Themen, die bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle am Dienstagabend auf den Tisch kommen, sind vielfältig. Ein kurzes Comeback feiert das Tierkrematorium - mit einer klaren Reaktion von Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU).

Die Situation in der Johannesstraße kommt öfter zur Sprache: Isabella Kigele-Weis, die mit neun Themen einen ganzen Fragenkatalog vorbringt, macht den Anfang. Sie fordert etwa, dass auf dem alten Friedhof bald Bäume gepflanzt werden. Denn in ein paar Jahren soll das Gelände zum Park werden. "Es wäre wichtig, dass man da jetzt konkret rangeht", sagt Kigele-Weis, die sich auch im Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen engagiert. Außerdem solle man sich Gedanken machen, wie es mit der dortigen Kirche und dem ehemaligen Kloster weitergeht. Laut Bürgermeisterin Müller entstehen aktuell auf Bachelor-Arbeiten, die sich mit einer möglichen Neugestaltung beschäftigen. Bei der Johanneskirche verweist sie auf die erhoffte Entwidmung, die sie schon mit dem Bischof besprochen habe. "Dafür brauchen wir hieb- und stichfeste Gründe. Wir sammeln aktuell Argumente", sagt Müller.

Aktuell müssen Passanten am Martinsmünster wegen der Absperrung die Straßenseite wechseln. Könnte ein Gerüsttunnel da Abhilfe verschaffen? Foto: Jonathan Mayer

Wie geht es am Lauinger Martinsmünster weiter?

Auch das geplante Mehrfamilienhaus in der Johannesstraße mit 22 Wohnungen beschäftigt Kigele-Weis. Wieso wurde das nie im Stadtrat oder dem Bauausschuss besprochen? Die Stadt hat hier das gemeindliche Einvernehmen erteilt, aber mit dem Hinweis auf die Verkehrssituation und den Schulweg. Genehmigungsbehörde sei in dem Fall aber das Landratsamt, sagt Müller. Kigele-Weis lässt nicht locker. Ein so prägnantes Projekt müsse doch im Bauausschuss behandelt werden. Darauf entgegnet Müller, dass viele Projekte im Bauausschuss nicht öffentlich behandelt würden. "Woher wissen Sie, dass das nicht besprochen wurde?" Eine Antwort kommt darauf nicht. Karl-Heinz Beck bringt die leidliche Situation mit dem abgebrannten Johanneskloster vor. Laut Müller ist dort das Landratsamt zuständig.

Ein anderer Themenblock ist die Situation am Martinsmünster. Seit mehr als zwei Jahren steht dort ein Baugerüst. Der Turm muss saniert werden, die Stadt will aber die Baulast nicht mehr tragen und befindet sich deshalb in Verhandlungen mit der Diözese. Andreas Kugler will wissen, wann es dort vorangeht. Müller stellt klar: "Das ist nicht mehr unsere Baustelle." Sie habe schon Gespräche mit dem Bischof geführt, der Stadtrat würde die Sanierung auch bezuschussen. Die Arbeiten selbst müsse aus ihrer Sicht aber die bischöfliche Finanzkammer bezahlen. Ein Bürger schlägt einen Gerüsttunnel an der Kirche vor, damit Fußgänger die Straße nicht mehr queren müssen - zumal gegenüber an der Wäscherei auch ein Gerüst den Weg versperrt. Müller erklärt, dass dafür der Eigentümer zuständig sei. Man habe das bereits vorgeschlagen.

Der sogenannte Klimahain in der Schabringer Straße. Das Laub der Bäume gefällt nicht allen Anwohnern. Foto: Jonathan Mayer

Wer räumt das Laub in der Schabringer Straße weg?

Ulrike Heckes geht es um den Lkw-Verkehr in der Schabringer Straße und den dortigen sogenannten Klimahain. Wenn sie die Straße kehre, werde sie zum Teil von erbosten Fahrern angehupt. Dabei erledige sie nur ihre Pflicht. Sie würde sich wünschen, dass der Schwerlastverkehr, der oft zu schnell unterwegs sei, aus der Straße verschwindet. Müller will das der Kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte weitergeben, damit diese verstärkt kontrolliert. Heckes beklagt auch das Laub des neuen Klimahains. Warum wurden nicht Nadelbäume gepflanzt, die keinen Dreck machen? Müller erklärt, man habe klima-robuste Bäume gepflanzt - ausgewählt von Fachleuten. Das Laub auf der Straße entfernen müssten leider die Anwohner. Heckes spricht von einer "Zumutung". Man könne ja einzelne Bäume wieder rausnehmen und Nadelbäume pflanzen. Dem erteilt Müller eine Absage. Immerhin seien sie fürs Klima gepflanzt worden.

Viele weitere Themen werden am Dienstag vorgebracht. Eine Bürgerin spricht von mangelndem Umweltschutz, wünscht sich mehr Mülleimer an der Donau, beklagt ungenutzte versiegelte Flächen im Industriegebiet und Bäume, die gefällt wurden. Müller möchte alldem nachgehen, sagt aber auch: "Wir fällen nur Bäume, wenn es notwendig ist." Peter Spaderna will angesichts der Heizungspläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck wissen, ob in der Stadt ein Nahwärmenetz geplant sei. Die LEW sei an dem Thema dran, erklärt die Bürgermeisterin. Es seien auch Fördermittel für Kommunen in Planung, die aber noch nicht verabschiedet sind. Theoretisch könne eine Planung Ende 2024 stehen.

Karl-Heinz Beck sagt: "Es wäre schön, wenn wir bald eine Kneippanlage bekommen könnten." Die alte wurde im Zuge der Donauufer-Umgestaltung entfernt. Laut Müller habe die Verwaltung angesichts der Probleme um den Kurlandkindergarten und des Umbaus des alten Notariatsgebäudes aktuell keine Kapazitäten. Man müsse erst andere Aufgaben abarbeiten.

Eines der Schmuckstücke im Luitpoldhain ist diese Bank, die der Holzkünstler Dennis Indra gestaltet hat. Foto: Jonathan Mayer

Gibt es ein Zukunftskonzept für den Luitpoldhain in Lauingen?

Kigele-Weis bringt auch das Tierkrematorium zur Sprache, das im vergangenen Jahr durch einen Bürgerentscheid verhindert wurde. Sie habe Gerüchte gehört, wonach es neue Pläne für einen anderen Standort gebe. Müller entgegnet deutlich: "Nein." Es habe einen privaten Eigentümer gegeben, der eine Fläche zur Verfügung stellen wollte. Das Thema sei aber vom Tisch.

Ob es ein Zukunftskonzept für den Luitpoldhain gibt, will Nicolas Ertle wissen. Er schlägt etwa mehr Sitzgelegenheiten mit Tischen vor und einen Gastro-Container. Laut Müller gibt es keine konkreten Pläne. Im Zuge des stadtweiten Spielplatzkonzepts würden aber auch die dortigen Spielgelegenheiten neu überdacht. Es gebe viele Ideen. Man müsse allerdings - auch mit Blick auf eine Gastronomie - auf Hochwasserschutz achten.