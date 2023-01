Von Messe bis Musiknacht: Was 2023 für Lauingen bringt

Plus Die Lauinger Wirtschaftsinitiative will 2023 mit einigen Aktionen durchstarten. Schritt eins: Der erste eigene Neujahrsempfang.

Beim Neujahrsempfang der Lauinger Wirtschaftsinitiative (LWI) herrscht Aufbruchstimmung. Seit dem Rückzug der Wirtschaftsvereinigung ist der ehrenamtliche Verein die einzige Vertretung der Gewerbetreibenden. Damit stellte sich für die Wirtschaftsinitiative die Frage, welche gesellschaftlichen Aufträge sich der Verein für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lauingen nun stellt. „Eines war sicher: Nur Lauinger Messe alle zwei Jahre wird zu wenig sein“, berichtet Alois Jäger den versammelten Mitgliedern der Lauinger Geschäftswelt im Hotel Drei Mohren. In einer Klausur des Vorstands um Gründungsmitglied und Vorsitzenden Jäger waren die Antworten schnell gefunden. Mit nachhaltigen und breitenwirksamen Initiativaktionen soll die Außenwirkung der Stadt Lauingen enorm gesteigert werden.