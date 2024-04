Von Radlcheck bis Stadtradeln: In Lauingen dreht sich alles ums Fahrrad

Der Lauinger Radlsommer findet wieder mit verschiedenen Aktionen statt. Los geht's am Samstag.

Kommenden Samstag, 27. April, startet der Lauinger Radlsommer 2024. Und er bietet wieder einige Aktionen. Los geht es mit dem Radlcheck auf dem Lauinger Marktplatz. Von 10 bis 12 Uhr stehen Experten des Lauinger Fahrradfachgeschäftes „Das Radhaus“ bereit, um Zweiräder kostenfrei auf ihre Funktionstüchtigkeit zum Start in die Saison zu checken. Geprüft werden unter anderem Bremsen, Bremsbeläge, Lenker und Klingel. Funktionieren alle Lichter? Benötigt die Schaltung einige Tropfen Öl? Eventuell nötige größere Reparaturen finden vor Ort nicht statt, die Radlerinnen und Radler erhalten allerdings Hinweise zur Mängelbehebung durch die Fachleute.

Mit dabei ist auch die Lauinger Ortsverkehrswacht unter Leitung von Manfred Samson. Er und sein Team bringen eine breite Palette an Broschüren rund ums Radeln mit. Für jede Altersklasse sind Informationen dabei, dazu gibt es viele Praxistipps zur Verkehrssicherheit und zum Verhalten im Straßenverkehr. Vertreter des Runden Tisches Radverkehr, darunter Mitglieder aus dem Stadtrat, sind mit einem Fragebogen zur aktuellen Fahrradsituation in Lauingen vor Ort. Vorgestellt werden in diesem Rahmen auch die wichtigsten Ergebnisse der vorjährigen Befragung. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung kurzfristig, heißt es in der Pressemitteilung.

Welche weiteren Aktionen im Lauinger Radlsommer geplant sind

Vom 27. April bis zum 24. September dauert das Aktionsprogramm des Lauinger Radlsommers 2024, das aus mehreren Modulen besteht. Das Programm ist eine Voraussetzung, damit die Donaustadt endgültig in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) aufgenommen wird. „Der Lauinger Radlsommer steht für nachhaltige Mobilität, Klimafreundlichkeit und Lebensqualität“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (CSU).

Weitere Aktionen sind geplant: Am 13. Juli heißt es "Trau dich auf den Dirtpark" bei Bike & Tec im Gewerbegebiet im Osten. Von 6. bis 27. Juli findet das Stadt- und Schulradeln statt und am 24. September findet die Siegerehrung statt. (AZ)