Während der Ausbildung zum Fachabitur

Neun Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Ausbildungsberufe erhielten im vergangenen Schuljahr an der Staatlichen Berufsschule Lauingen neben ihrem Abschlusszeugnis auch das Zeugnis der Fachhochschulreife. Nach drei Jahren Zusatzunterricht in den Fächern Englisch, Deutsch, Mathematik, Gesellschafts- und Naturwissenschaft und bestandener Ergänzungsprüfung erhielten sie nun ihr „Fachabitur“ aus den Händen ihres Schulleiters Peter Hoffmann. Abschließend war man sich einig: „Es waren drei anstrengende Jahre, aber die Mühen haben sich zweifellos gelohnt“. Auch im aktuellen Schuljahr wird die Berufsschule Plus wieder angeboten. Dazu findet am Mittwoch, 22. Oktober, um 18 Uhr in der Berufsschule Lauingen ein Informationsabend statt, zu dem alle interessierten Schüler, Eltern und Ausbilder eingeladen sind.

