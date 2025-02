Wann geht es mit dem Baumarkt in Lauingen weiter?

Noch ist nichts passiert auf den Äckern zwischen Mausfall-Kreisverkehr und Gewerbegebiet in Lauingen. Zwar wird an der Dillinger Straße aktuell schon die passende Infrastruktur in Form eines weiteren Kreisverkehrs eingerichtet, die Fläche des künftigen Bau- und Gartenmarkts aber liegt noch immer brach. Doch auch wenn die Baumaschinen noch auf sich warten lassen, ist im Hintergrund in den vergangenen Monaten einiges passiert. Und der Investor betont: „Von Lauingen sind wir absolut überzeugt.“

