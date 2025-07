Warum der Internetausbau in Lauingen auf sich warten lässt

Es klang fast zu schön, um wahr zu sein: „Die Deutsche Telekom wird eigenwirtschaftlich in der Stadt Lauingen sowie den Ortsteilen Faimingen, Veitriedhausen und Frauenriedhausen ein Glasfasernetz für 6155 Haushalte in den Jahren 2025 und 2026 schaffen.“ So verkündete es die Stadtverwaltung im April 2023 in einer Pressemitteilung. Zwei Jahre und drei Monate später ist die Euphorie von damals Frustration gewichen, die man Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (CSU), neben anderen, auch deutlich anhört. Mit dem Internetausbau wird es erst mal nichts.

