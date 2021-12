Lauingen

vor 16 Min.

Warum die Lauinger Influencerin Alina Zacher kein „Trecker Babe“ mehr sein will

Alina Zacher aus Lauingen ist in der Kabel1-Sendung „Trecker-Babes“ zu sehen. Die junge Frau packt bei einem Bauernhof in Sontheim mit an.

Plus Die Landwirtin und Influencerin Alina Zacher aus Lauingen war drei Jahre Teil der Kabel1-Serie "Trecker Babes" und wurde dadurch deutschlandweit bekannt. Warum sie jetzt genug hat.

Von Laura Mielke

24 Jahre alt, lange blonde Haare und künstliche Fingernägel – auf den ersten Blick würde man wohl nicht denken, dass Alina Zachers große Leidenschaften Traktoren und Feldarbeit sind. Doch genau mit diesen Vorurteilen will die gelernte Industriemechanikerin aufräumen. „Frauen können genauso anpacken wie Männer“, sagt Zacher. Das wollte sie auch in der Fernsehsendung „Trecker Babes“ beweisen. 2019, 2020 und 2021 wurde sie jeweils für zwei Tage von einem Kamerateam begleitet. Sie selbst und vier weitere Frauen konnten dann – so zumindest die Idee – ihre Kenntnisse zeigen und einen Einblick in die Arbeit auf dem Hof geben. Aber oft lief nicht alles nach Plan, wie Zacher erzählt.

