Warum in der Lauinger Donau- und Rosenstraße gebaut wird

Anfang Juli 2025 haben die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) mit der Erneuerung der Wasserleitungen in der Donaustraße und Rosenstraße im Altstadtbereich Lauingens begonnen. Die Maßnahme ist aufgrund des Alters und des Zustandes der vorhandenen Leitung erforderlich, dient der Vermeidung von Rohrbrüchen und somit der Erhöhung der Versorgungssicherheit. In Teilbereichen wird auch der Kanal im Inliner-Verfahren saniert.

Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der nächste Bauabschnitt ist vom 17. September bis 30. September geplant und umfasst den Bereich von der südlichen Geiselinastraße (ab Gasthof Adler) bis zum Einmündungsbereich bei der Spitalkirche. Außerdem ist der Abschnitt von der Einmündung Imhofstraße/Donaustraße bis zur Geiselinastraße beim ehemaligen Gasthof Krone betroffen. Die Gehwege können benutzt werden. Radfahrer sind aufgefordert, abzusteigen, um mit dem Fahrrad ebenfalls den Gehweg zu benutzen. Laut Planung der DSDL soll die gesamte Maßnahme bis spätestens Ende November abgeschlossen sein. (AZ)