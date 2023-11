Was die Lauinger "City-Weihnacht" bietet

Donauleuchten, Kaminflimmern, Weihnachtsjam. Im Advent sind viele verschiedene Aktionen geplant. Am Wochenende findet der Weihnachtsmarkt statt.

Im festlichen Lichterglanz erstrahlt der Marktplatz am ersten Adventswochenende – Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember – zur Lauinger City-Weihnacht. Organisiert und veranstaltet wird das Event zum inzwischen zweiten Mal von der Stadt in Kooperation mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative sowie zahlreichen örtlichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden. Der Markt wird am Samstag um 16 Uhr eröffnet von Bürgermeisterin Katja Müller mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Lauingen. Marktzeiten sind am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

Auf der City-Weihnacht können sich die Besucher vor der prächtigen Kulisse des Lauinger Rathauses an rund 20 Buden auf die Adventszeit einstimmen. Der Lauinger Musiker Max Manßhardt & Friends sowie DJ Costa übernehmen an beiden Tagen die musikalische Unterhaltung. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist am Sonntag der Auftritt der Schulchöre des Albertus-Gymnasiums und der Carolina-Frieß-Grundschule. Vor allem die jüngsten Besucher dürften sich auf den Besuch von Stefan Friedrich freuen: Er schlüpft in die Rolle des Nikolaus und schaut an beiden Tagen mit einem Sack voller kleiner Präsente vorbei.

Der "Lauinger #Winterzauber" stimmt auf Weihnachten ein

Nächster Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit ist die Lauinger Veranstaltungsreihe „L-Town 23: Lauinger #Winterzauber“. Alle Events im Überblick gibt es dazu online unter dem Link l-town.soziale-stadt-lauingen.de. Gemeinsam wirken hier zahlreiche engagierte Akteure zusammen und putzen Lauingen in der Vorweihnachtszeit stimmungsvoll heraus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen von "L-Town 23" veranstaltet der Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen in Kooperation mit dem Quartiersbüro der Sozialen Stadt an jedem Freitag im Dezember ab 18.30 Uhr ein Adventsleuchten auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt. Los geht's am Freitagabend, 1. Dezember, um 18.30 Uhr mit dem Donauleuchten am Anker, organisiert von der Ruderjugend des LRSC. Eine Woche später findet das Mauerglühen am Kleinlegarten statt. Geboten ist dort Live-Musik und Weihnachtsstimmung, organisiert vom Spassclub. Wieder eine Woche später, am 15. Dezember, um 18.30 Uhr geht es zum Familienflimmern auf Gut Helmeringen. Dann werden Lauinger Familienfotos an die Wände gestrahlt. Sie erzählen Geschichten von vergangenen Winter- und Weihnachtsfesten (Familienbilder werden bis 10. Dezember unter info@soziale-stadt-lauingen oder im Briefkasten des Quartiersbüros angenommen. Wichtig: Die abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein). Zusätzlich zur Fotoaktion gibt es um 17 Uhr eine Lichterwanderung.

Mit den Wichteltickets Gutes tun

Das Finale startet dann am 22. Dezember, 18.30 Uhr: Dann findet das Kaminglimmen im Benefiziatenhaus (Herzog-Georg-Straße 1) statt. "Es ist der perfekte Moment, um sich zurückzulehnen, den Alltag hinter sich zu lassen und den Zauber der kommenden Festtage zu spüren", heißt es in der Ankündigung.

Und am 24. Dezember gibt es um 13 Uhr auf dem Marktplatz einen Weihnachtsjam, veranstaltet durch den Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen. Dort können Besucherinnen und Besucher gemeinsam Weihnachtslieder singen.

Eine soziale Aktion mit viel Herz sind die Wichteltickets mit Weihnachtswünschen von Lauinger Kindern, die unter herausfordernden Umständen aufwachsen. Seit Dienstag, 21. November, steht der Wichtelticket-Weihnachtsbaum im Rathausfoyer. Wer einem Kind eine Freude machen möchte, kann vom Baum ein Wichtelticket nehmen und den Wunsch erfüllen. Die Aktion dauert bis 4. Dezember. (AZ)