Was Lauinger Stadträte von ihrer Bürgermeisterin wissen wollen

Als Mitglied des Stadtrats hat man viele Möglichkeiten, Informationen von der Verwaltung zu bekommen. Am öffentlichkeitswirksamsten ist es aber wohl, wenn im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung bohrende Fragen gestellt werden. Einigen Lauinger Räten brannten jüngst einige Fragen auf den Nägeln, von der Gestaltung des neuen Kindergartens über Platzprobleme in der Grundschule hin zu Hochwasserschutz und Hitzeaktionsplanung.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Martina Lenzer wollte wissen, warum beim Bau des neuen Kindergartens an der Dillinger Straße sämtliche Hecken entfernt worden sind – und wieso stattdessen Zäune mit Plastikelementen montiert wurden. Laut Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) mussten die Hecken entfernt werden, um das Sichtfenster zur Straße für alle Verkehrsteilnehmer einzuhalten. Bauamtsleiter Andreas Schmid betonte außerdem, dass es sich um einen Wunsch der Anwohnerschaft gehandelt habe. Lenzer treibt noch ein Thema um, nämlich der Platz in der Grundschule. Der ist schon seit Jahren sehr begrenzt, im vergangenen Jahr wurden deshalb im Pausenhof Container aufgestellt, in denen Klassen unterkommen. Lenzer wollte nun wissen, ob der Platzbedarf im kommenden Schuljahr wieder steigen wird. Denn dann müsse man früh reagieren, um einen „Shitstorm“ wie im vergangenen Sommer zu vermeiden. Damals sollte für die Container auch die große Linde im Pausenhof gefällt werden, was viele Eltern erzürnt hat. Laut Bürgermeisterin Müller fehlt nach aktuellem Stand der Platz für eine Klasse. Bei der Mittelschule habe man angefragt, doch auch dort sehe es derzeit nicht so aus, als ob man ein Klassenzimmer entbehren könne. Man sei am Thema dran.

Was bringen die Gleisbauarbeiten Lauingen? Nichts.

Auch die Baumaßnahmen an den Bahngleisen in Lauingen, wegen derer zwei Bahnübergänge in den Pfingstferien gesperrt waren, waren Thema. Bernd Schwenk (SPD) wollte wissen, was Lauingen davon habe. Laut Müller nichts, es handele sich um reine Unterhaltsmaßnahmen. Auch Gleis 1, das barrierefrei wäre, wird weiterhin nur als Durchfahrtgleis verwendet. Fahrgäste können dort nicht einsteigen. Schwenks Fraktionskollege Dominik Remiger wollte zum Hochwasserschutz wissen, ob Lauingen nicht ähnlich wie Dillingen/Kicklingen mobilen Hochwasserschutz kaufen könne. Die Kicklinger Feuerwehr verfügt seit Neuestem über legosteinähnliche Betonklötze, die im Notfall aufgestellt werden können. Müllers Antwort: Es liege ein Angebot für ähnlichen Schutz vor, es gebe auch Vorschläge für andere Maßnahmen, etwa die Erhöhung von Feldwegen. Zunächst müsse man aber mit dem Wasserwirtschaftsamt sprechen.

Zum Stand der Hitzeaktionspläne fragte schließlich Ursula Kigele (SPD) nach. Die hätten, wie berichtet, bis 2025 erstellt werden sollen. Passiert ist bisher in den wenigsten Kommunen etwas. Der Frage schloss sich Engelbert Kigele (Grüne) an, seine Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag bereits im Gremium eingebracht. Kigele berichtete aus einer Lauinger Kita, in der kürzlich 29,5 Grad geherrscht hätten. „Das sind katastrophale Verhältnisse.“ Laut Müller ist man in der Verwaltung am Thema dran.