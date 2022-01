Altmodisch oder richtig wertvoll? Ein Briefmarkensammler erzählt

Plus Briefmarkensammeln ist heute eine eingestaubte Leidenschaft, die wenige Menschen im Kreis Dillingen teilen. Ist das so oder sind die Briefmarken echte Raritäten?

Sie sind klein, zieren mit bunten Bildchen den Briefumschlag und bezahlen den Betrag für die Beförderung – die Briefmarken. Von der ersten Marke bis zum QR-Code, den man heute anstatt der Frankierung auf einen Brief kleben kann, sind über 180 Jahre vergangen. Nicht genauso, aber mitunter halb so alt sind die Verehrer des besonderen Papierfetzens: die Briefmarkenliebhaber, auch Philatelisten genannt.