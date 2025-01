Wasserwacht Lauingen ehrt langjährige Mitglieder

Kürzlich fand der traditionelle Neujahresempfang der Wasserwacht Lauingen in der Schützenklause in Frauenriedhausen statt. Dabei konnten Kreisvorsitzender Wolfgang Piontek und Ortsvorsitzender Markus Stuhler zahlreiche langjährige Mitglieder ehren. Über 50 Personen konnte Stuhler zum Neujahresempfang begrüßen. In seiner Ansprache betonte er besonders den Wert des Ehrenamtes, das, insbesondere in Organisationen wie der Wasserwacht, von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft sei. Es stärkt die Gemeinschaft, fördert die Persönlichkeitsentwicklung und trägt zur Schaffung einer toleranten und respektvollen Gesellschaft bei. „Jeder von uns kann einen Beitrag leisten – sei es durch kleine oder große Taten – um das Leben unserer Mitmenschen zu bereichern und zu schützen.“, so der Ortsvorsitzende.

Icon Vergrößern Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden von links geehrt: Bruno Feistle, Annemarie Grigs, Lena Schuster, Michael Lux, Elke Bayer, Markus Stuhler, Angelika Matkey, Alfred Hitzler, Margot Schneiderat, Paul Feistle, Werner Huber, Wolfgang Piontek. Foto: Magdalena Stuhler Icon Schließen Schließen Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden von links geehrt: Bruno Feistle, Annemarie Grigs, Lena Schuster, Michael Lux, Elke Bayer, Markus Stuhler, Angelika Matkey, Alfred Hitzler, Margot Schneiderat, Paul Feistle, Werner Huber, Wolfgang Piontek. Foto: Magdalena Stuhler

Dass dies insbesondere in der Ortsgruppe Lauingen verwirklicht wird, unterstreichen die Zahlen des Jahres 2024. So wurden insgesamt drei Schwimmkurse abgehalten, bei denen 40 Schwimmabzeichen bestanden wurden. Highlights des Jahres 2024 waren die Durchführung des Landeswettbewerbs im April und die Ausbildung von vier Wasserrettern. Am Auwaldsee wurden über 1000 Stunden Wachdienst geleistet. Eine Gruppe der Aktiven beteiligte sich mit 300 Stunden am Wachdienst in Prival (Ostsee).

Außerdem stellte Stuhler das neu gewählte Vorstandsteam vor: Er selbst als Erster Vorsitzender, Alexander Bayer, Diana Böhm, Bernhard Wörner (stv. Vorsitzende), Siegbert Straubinger (techn. Leiter), Johannes Stuhler (stv. techn. Leiter), Florian Böhm (Kassenwart), und Elisabeth Müller, Michael Lux sowie Yannick Helmschrott als Jugendleitung.

Nach mehr als 15 Jahren wurden Josef Bayer und Waltraud Straubinger aus dem Vorstandsteam sowie Lea Hommel aus der Jugendleitung verabschiedet. Anschließend ehrte der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Wolfgang Piontek, langjährige Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe Lauingen: Bruno Feistle, Lena Schuster und Michael Lux (10 Jahre), Elke Bayer (25), Angelika Matkey (40), Margot Schneiderat (45) und für 50 Jahre: Josef Baur, Paul Feistle, Annemarie Grigs, Alfred Hitzler, Ewald Huber und Werner Huber.