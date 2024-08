Wechsel an die Spitze: Anja Behnke verlässt Lauinger Berufsschule

Die Berufsschule in Lauingen hat ihre bisherige stellvertretende Schulleiterin verabschiedet: Anja Behnke war seit August 2018 als stellvertretende Schulleiterin der Berufsschule Lauingen im Dienst. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann aktuell in Günzburg. In ihrer Freizeit geht sie joggen oder ins Fitnessstudio. Sie besucht gerne Sportveranstaltungen und begibt sich auf kulinarische Entdeckungsreisen durch Schwaben, Bayern, Norddeutschland und Europa. Als gebürtige Württembergerin verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend in Schwäbisch Hall. Sie interessierte sich schon immer für Sport aller Art. Von diversen Sommer- und Wintersportarten bis hin zum Motorsport in der Formel 1 ist sie begeistert am Start.

In ihr reifte schon früh der erste Berufswunsch, als Sportjournalistin zu arbeiten, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Da sie nach dem Abitur jedoch etwas „Praktisches“ machen und nicht sofort studieren wollte, absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG und sammelte anschließend noch Berufserfahrung in der Ausbildungsabteilung auf der betrieblichen Seite des dualen Ausbildungssystems. Die Arbeit mit jungen Menschen machte ihr dann so viel Spaß, dass sie direkt an die berufliche Tätigkeit in einem Weltkonzern, ihr Studium der Wirtschaftspädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg anschloss. Die Karriere als Sportreporterin hat sie dann ad acta gelegt. Sie unterstützt nun die Öffentlichkeitsarbeit der Lauinger Berufsschule.

Behnke war auch mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert

Im September 1998 trat Behnke in den Schuldienst ein. Nach dem Referendariat in Amberg und Neu-Ulm war sie 18 Jahre am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg tätig. Zunächst als Lehrkraft im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung, dann ab 2015 startete sie als Mitarbeiterin in der Schulleitung, sowie als Mitglied in der erweiterten Schulleitung des Schulzentrums voll durch. Seit 2018 war sie in Lauingen als stellvertretende Schulleiterin tätig.

„Jede Schule hat ihr eigenes Gesicht, so auch die Staatliche Berufsschule Lauingen mit ihren vielfältigen Fachbereichen. Ich darf sagen, dass ich mich hier von Anfang an außerordentlich wohlgefühlt habe“, so Behnke. Eine besondere Herausforderung für sie war, dass zum Schuljahr 2018/2019 erstmalig junge Menschen die Ausbildung „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ an der Berufsschule beginnen konnten. Die Einführung und Implementierung dieses jungen Berufes im Bereich des Online-Handels ist täglich eine spannende Aufgabe.

Zum neuen Schuljahr wechselt Behnke nach Donauwörth und wird dort die Berufschule leiten. (AZ)