Lauingen

12:03 Uhr

Eröffnung des Kurlandkindergartens verzögert sich wegen Baumängeln

Von außen ist der Schaden am Kurlandkindergarten in Lauingen nicht zu erkennen. Innen macht sich an einigen Stellen aber Schimmel breit.

Plus Erst Wasser, dann Schimmel: Im neuen Kindergarten in Lauingen gibt es Baumängel. Dabei sollten die Kleinen dort schon spielen. Was das für Familien bedeutet.

Von Jonathan Mayer

"Das kann ja noch eine halbe Ewigkeit dauern", sagt die Frau am Telefon. Ihr einjähriger Sohn sollte eigentlich im Herbst in die Krippe im neuen Kindergarten in der Kurlandstraße in Lauingen kommen. Doch daraus wird nichts. Denn bei dem Bau gab es erhebliche Mängel. Bis die Kinder dort einziehen können, wird es noch dauern. Wie lange, kann bisher niemand sicher sagen. Die Mutter ist sich sicher: "Dann wird unser Kind die Krippe dort wahrscheinlich nicht besuchen."

