Wegen Falschparkens: Wer hat das Auto in Lauingen mit Farbe besprüht?

Auf dem Pkw war der Schriftzug "Kein Parken" gesprüht worden. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen.

Am Dienstag zwischen 19r und 19.30 Uhr wurde in der Eichenstraße in Lauingen ein grauer VW Golf mit Farbe beschmiert. Der Pkw war vor der Hofeinfahrt eines Wohn- und Geschäftshauses auf Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt worden.

Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein selbsternannter Ordnungshüter mit weißer Sprühfarbe die Worte „Kein Parken“ quer über die Windschutzscheibe geschmiert hatte. Der Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert. (pol)

Lesen Sie dazu auch