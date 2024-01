Weißes Pulver: Drogenfund bei Lauinger Disco-Besucher

Der Sicherheitsdienst einer Lauinger Diskothek hat bei der Kontrolle eines Gastes Drogen gefunden.

Bei einem Besucher einer Diskothek in Lauingen konnte am Samstagabend durch den Sicherheitsdienst bei einer Einlasskontrolle ein weißes Pulver festgestellt werden. Auch in der Wohnung des Betroffenen konnten im Anschluss durch Polizeikräfte Rauschgift und mehrere zugehörige Utensilien aufgefunden werden. Den Betroffenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)