Welches Radverkehrskonzept braucht Lauingen?

Vor Bürokratie ist in Deutschland niemand sicher, vor allem nicht, wenn es um Fördergelder geht. Privatmenschen, die ihr Haus energetisch sanieren wollen, brauchen dafür einen Plan eines Fachmanns. Sonst gibt's keine finanzielle Unterstützung. Ebenso geht es den Kommunen. Wenn etwa eine Stadt wie Lauingen endlich den Verkehr in der Innenstadt neu regeln möchte, braucht sie ebenfalls einen Fachmann. Der arbeitet dann ein Konzept aus, das die Stadt umsetzen kann. Nur dann gibt's auch Geld vom Staat. Stefan Hangleiter vom Büro Modus Consult aus Ulm sitzt gerade an einem solchen Integrierten Verkehrskonzept. Im Bauausschuss vergangene Woche stellte er seine Arbeit vor.

