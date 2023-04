Wenn der Maestro am Piano in seinem Tun gestört wird

Gogol & Mäx brillieren im Lauinger Stadeltheater. Das Publikum feiert die Musikakrobaten mit Standing Ovations.

Gogol & Mäx gastierten am Samstag im Lauinger Stadeltheater. Nach drei Zugaben, stehend dargebrachten Ovationen und tosendem Applaus verabschiedete das begeisterte Publikum die beiden Komödianten. Kein Wunder, denn auf der Bühne fand ein Feuerwerk an Ideen statt. Klassische Musik, atemberaubende Akrobatik und clownesker Klamauk in Verbindung mit umwerfender Mimik des Duos sind die Momente, die diesen Abend unvergesslich machten.

Mäx mimt im Lauinger Stadeltheater den dummen August

Das Stadeltheater verwandelt sich an diesem Abend in ein klassisches Musikzimmer der Belle Époque. Auf der edel schimmernden Tapete hängen Porträts von Bach und Mozart. Gogol gibt den Konzertpianisten, während Mäx den dummen August mimt. Der Running Gag des Abends: Gogol will sein Piano-Solokonzert mit Werken von Chopin bis Schumann präsentieren, während Mäx auf "La Cucaracha" drängt.

Der Maestro wird in seinem Tun gestört

Kaum erklingen die ersten Töne eines Klassikers, erfüllt Mäx seine Aufgabe: den Maestro in seinem Tun zu stören, und das mit einer schier unerschöpflichen Vielzahl an Instrumenten, die allesamt unglaublich gut bespielt werden. Musikalität, komödiantisches Können und waghalsige Akrobatik des Duos faszinieren und begeistern gleichermaßen.

