Wenn die Kühltürme fallen, ist der Schimmelturm gesperrt

Es ist ein Ereignis, auf das viele schon gebannt warten: Am 25. Oktober werden die Kühltürme am Atomkraftwerk in Gundremmingen gesprengt. 28.000 Tonnen Beton verwandeln sich in wenigen Sekunden in einen großen Haufen Schutt. Das Ereignis wird einmalig sein in der Region – klar, dass sich viele schon genaue Gedanken machen, von wo aus sie die Sprengung beobachten können. Die Stadt Lauingen macht die Entscheidung Manchem jetzt einfacher.

Für den Fall, dass jemand den Schimmelturm nutzen wollte, um das Spektakel in sechseinhalb Kilometern Entfernung zu beobachten: Das wird wohl nicht möglich sein. Der Turm wird für den Zeitraum von Freitag, 24. Oktober, 12 Uhr, bis Sonntag, 26. Oktober, für den Besucherverkehr gesperrt. Mancher mag darin eine verpasste Chance sehen, aus der Stadtverwaltung ist jedoch zu hören, dass es bei der Entscheidung um Sicherheitsaspekte ging. Zu groß war die Befürchtung, dass es zu Gedränge oder Stürzen in dem engen, historischen Gebäude kommen könnte.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit den Kühltürmen von Gundremmingen?

Das Landratsamt Günzburg hat in der Zwischenzeit bekannt gegeben, was Zuschauerinnen und Zuschauer am 25. Oktober beachten müssen. So wird es keine Besucherareale geben, auch gelten mehrere Straßensperrungen. Die Details finden alle Interessierten unter azol.de/112176403.

Unsere Redaktion interessiert sich für Ihre Perspektive: Werden Sie sich die Sprengung ansehen – und wenn ja, von wo aus? Können Sie das Spektakel vom eigenen Balkon oder Fenster aus beobachten oder wissen einen Aussichtspunkt im Landkreis Dillingen, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist? Welche Erinnerungen und Emotionen verbinden Sie mit dem Kernkraftwerk? Teilen Sie es uns mit per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Schicken Sie gern Fotos mit Namen, Wohnort und Telefonnummer für mögliche Rückfragen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. (AZ mit mayjo)