Wenn in Lauingen aus einem Märchen aktuelle Zeitgeschichte wird

Plus Die Theater-AG des Albertus-Gymnasiums ist im Stadeltheater der Wahrheit auf der Spur. Ein Zwerg mit goldener Zipfelmütze spielt dabei eine besondere Rolle.

Das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ kennt wohl jeder. Auch Film, Theater oder Musical haben die Geschichte Schneewittchens für ausgefallene Produktionen adaptiert. Was jedoch Marie Sienkiewicz und Hartmut Frank mit der Theater-AG des Albertus-Gymnasiums auf die Bühne des Lauinger Stadeltheaters zaubern, findet sich bisher noch auf keiner Bühne. Kein Wunder, haben sie doch „Alternative Wahrheiten oder die Schneewittchendebatte“ selbst verfasst. Das Stück beginnt jedoch nicht wie ein Märchen, sondern mit einem lauten und wilden Streit der sieben Zwerge im und um den Zuschauerraum.

Was ist geschehen? Anstatt ihrer Arbeit im Bergwerk nachzugehen und für sichere Einnahmen zu sorgen, geht es ihnen um die Wahrheit, um nichts als die objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ausgelöst hat die Diskussion um die Wahrheit Schneewittchen, das unversehens in den Zwergenalltag hineingeschneit ist. Es stellt sich rasch heraus, dass sich einige gegenüber Schneewittchen mit ihren Gefühlen nicht zurückhalten können.