Wer hat das Auto in Lauingen absichtlich beschädigt?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich in Lauingen zugetragen hat.

Eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug verübten bislang unbekannte Täter von Montag, 17.20 Uhr, auf Dienstag, 7.30 Uhr, in Lauingen. Die Unbekannten besprühten in der Lodweberstraße einen geparkten grünen Daimler-Benz mit gelber Farbe.

Dillinger Polizei ermittelt

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)