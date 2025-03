Wer hat das teure Fahrrad in Lauingen gestohlen?

In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke Haibike. Das versperrte Rad war in der Riedhauser Straße in Lauingen vor einem Hauseingang abgestellt worden. Der Zeitwert wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

