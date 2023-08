Wer hat den Fahrradreifen in Lauingen zerstochen?

Ein Fahrrad, das in einem Kellerabteil in Lauingen abgestellt war, wurde absichtlich beschädigt.

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Geiselinastraße in Lauingen auf Höhe der 20er-Hausnummern wurde in der Zeit vom 26. August, 12.30 Uhr, bis 27. August, 13.40 Uhr, an einem Fahrrad beide Reifen zerstochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 25 Euro. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen, die sich unter Telefon 09071/560 melden können. (AZ)