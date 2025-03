Wer hat der Frau die Handtasche in Lauingen geklaut?

In einer Bar im Oberanger in Lauingen hat sich am Sonntagabend der Diebstahl einer Handtasche ereignet. Hierbei wurde einer 23-jährigen Geschädigten die Handtasche, welche sie im angegebenen Tatzeitraum auf einer Eckbank im Lokal hinterlegt hatte, durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt vorliegend wegen des Diebstahls einer Handtasche gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)