Wer hat die Fensterscheibe in Lauingen eingeworfen?

Die Scheibe an der Stadthalle ist massiv beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 28. auf 29. Juni wurde eine Fensterscheibe zur Stadthalle an der Brüderstraße in Lauingen eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)