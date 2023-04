Wer hat die Toiletten am Lauinger Rathaus absichtlich beschädigt?

In den öffentlichen Einrichtungen am Marktplatz sind die Innenwände mit Graffiti besprüht worden. Auch die Stadthalle hat einen Schaden.

In der Nacht von 30. auf 31. März wurden die Innenwände der öffentlichen Toilette am Lauinger Rathaus mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird mit rund 240 Euro beziffert. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass außerdem auch die Außenfassade der Stadthalle Lauingen im Dachbereich in etwa drei bis vier Meter Höhe mit roter Farbe beschmiert wurde.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Die Schmierschriften wurden laut Polizei zwischen 17. und 19. März angebracht. Der Arbeitsaufwand zum Entfernen der Farbe wird mit rund 1860 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)