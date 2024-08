Wer hat ein Kennzeichen in Lauingen geklaut?

Bisher unbekannte Diebe haben im Zeitraum von Montag, 5. August, 20 Uhr, auf Dienstag, 6. August, 7 Uhr, in der Wittislinger Straße in Lauingen ein Kennzeichenschild geklaut. Laut Polizei war das Schild an einem Fahrzeuganhänger vom Hersteller Unsinn, der auf einem Parkplatz geparkt war, montiert. Das Kennzeichen: „DLG-SC 119“.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kennzeichens aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)