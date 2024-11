Wer hat in Lauingen einen E-Scooter gestohlen?

Ein bisher Unbekannter hat am Samstag in der Zeit von 20 bis 21 Uhr in Lauingen einen schwarzen E-Scooter samt Schloss gestohlen. Das Gefährt stand versperrt vor einem Schnellrestaurant in der Werner-von-Siemens-Straße.

Der Schaden liegt bei rund 350 Euro

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 350 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)