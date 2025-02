Wer hat in Lauingen Giftköder ausgelegt?

Ein 68-Jähriger hat am Sonntagvormittag in seinem Garten in der Sudetenstraße in Lauingen mehrere mutmaßliche Giftköder in Form von Wurststückchen, in welchen sich augenscheinlich eine blaue Paste befand, gefunden. Nach dem verdächtigen Fund informierte der 68-Jährige die Dillinger Polizei.

Die Wurststücke wurden daraufhin sichergestellt. Eine Untersuchung soll nun zeigen, ob es sich dabei tatsächlich um Giftköder handelt. Die Hunde des 68-Jährigen sind nicht zu Schaden gekommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)