Wer hat Schmierereien an einem Vereinsheim in Lauingen angebracht?

Unbekannte beschädigen auch Abdeckplane an Lauinger Vereinsheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat es mit einer Sachbeschädigung an einem Vereinsheim in Lauingen zu tun. Am Donnerstagnachmittag zwischen 12 und 19 Uhr betraten vermutlich mehrere bislang nicht bekannte Personen den Außenbereich des Vereinsheims in der Lauinger Alois-Moser-Straße.

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 1000 Euro

Dort beschädigten die Unbekannten die Abdeckplane einer Holzbühne und brachten mehrere „Schmierschriften“ an. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens 1000 Euro an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)