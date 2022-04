Wer ist in die Lauinger Bäckerei eingebrochen?

Zeugen haben eine männliche Person mit einem Brecheisen beobachtet.

In der Nacht auf Montag, gegen 2.15 Uhr, konnten Zeugen beobachten, wie sich eine männliche Person mit einem Brecheisen an der Eingangstür zu einer Bäckerei in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen zu schaffen machte.

Der Täter gelangte auch in die Bäckerei, entwendete jedoch nichts und verschwand kurz darauf wieder. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch