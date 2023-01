Wer ist in die Lauinger Bäckerei eingebrochen?

In eine Bäckerei in Lauingen wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Der oder die Unbekannte hebelte die Kasse auf und richtete Schaden an – und das in zwei Fällen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheibe zu einer Bäckerei, die sich in einem Verbrauchermarkt in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen befindet, eingeschlagen und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. In der Bäckerei hebelte er die Kasse und einen Schrank auf. Ein Entwendungsschaden steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert.

Versuchter Einbruch in der Dillinger Straße in Lauingen

Bereits am frühen Vormittag, gegen 7 Uhr, stellte außerdem ein Mitarbeiter eines Backshops, der ebenfalls in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße liegt, einen Einbruchsversuch fest. Hierbei wurde die Eingangstür erheblich beschädigt, der Täter gelangte offenbar jedoch nicht in das Geschäft. Eine Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)