Wer ist in Lauingen gegen das Hauseck gefahren?

Der Putz ist bis auf die Mauer runter: In Lauingen sind Unbekannte in der vergangenen Woche wohl gegen eine Hausfassade gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus Lauingen ist der Polizei am Sonntag eine Unfallflucht der besonderen Art gemeldet worden. Es geht laut den Beamten um eine Hausfassade in der Herzog-Georg-Straße. Dort wurde durch einen bislang unbekannten Täter oder eine Täterin ein deutlicher Schaden hinterlassen. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ecke des Hauses, was dazu führte, dass der Putz an der Stelle bis auf die Mauer abplatze.

Dillinger Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Der Hauseigentümer war zum Unfallzeitpunkt selbst nicht vor Ort. Er konnte das Schadensereignis auf den Zeitraum vom 15. Oktober bis zum 20. Oktober eingrenzen. Die Schadenshöhe wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071 / 56 - 0 zu wenden. (AZ)