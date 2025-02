Wer ist in Lauingen in die Autowerkstatt eingebrochen?

Im Zeitraum vom 16. bis 17. Februar ereignete sich in der Aislinger Straße in Lauingen ein Einbruchsdiebstahl in einer privat genutzten Werkstatt. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren verschafft und dort einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Zudem wurde durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursacht. Die Dillinger Polizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)