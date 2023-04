Wer wollte den Briefkasten in Lauingen anzünden?

Bisher unbekannte Täter sind beim Versuch gescheitert. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter versuchten am Sonntag zwischen 10 und 20.30 Uhr den Inhalt eines Briefkastens an einem Mehrfamilienhaus in der Geiselinastraße in Lauingen anzuzünden, indem sie brennende Streichhölzer hineinwarfen.

Ihr Unterfangen scheiterte, sodass kein Sachschaden entstanden war. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)