22-Jähriger landet bei Gottmannshofen im Straßengraben

Am Samstag ereigneten sich im Kreis Dillingen zwei Unfälle. In Lauingen stießen zwei Autos zusammen, bei Wertingen kam ein junger Mann von der Straße ab.

Am Samstagvormittag ist eine 42-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Gundelfinger Straße in Lauingen stadteinwärts unterwegs gewesen. Als sie an der Einmündung zur Riedhauser Straße nach links in diese einbiegen wollte, übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Unfall bei Gottmannshofen: Fahrer landet im Straßengraben

Ein 22-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Auto von Geratshofen in Richtung Gottmannshofen. Bei einer starken Linkskurve kam er vermutlich aufgrund unangepasster Fahrweise von der Straße ab und landete schließlich im Graben. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. (AZ)

