Nach Unfällen in Lauingen und Wertingen sucht die Polizei Zeugen

Bei Unfällen im Landkreis Dillingen entsteht Sachschaden in Höhe von fast 7000 Euro – in beiden Fällen flohen die Verursacher einfach vom Unfallort.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht auf Sonntag gegen 1.43 Uhr ein Auto vom Typ Seat Leon in Lauingen beschädigt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei vor einem Lokal in der Ludwigstraße/Brüderstraße. Dabei wurde das Auto an der hinteren linken Heckpartie beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen

Gegen 13.30 Uhr am Samstag, befuhren drei Pkw die St2033 auf Höhe Wertingen, in Fahrtrichtung Dillingen. Der erste fuhr nach rechts auf einen Pannenstreifen aus, um für eine Wendung auszuholen und vollzog diese sogleich. Das nachfolgende Auto musste laut Polizei, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung einlegen. Das dritte Fahrzeug konnte aufgrund der Vollbremsung des vor ihm fahrenden Fahrzeuges nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf dieses auf. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6000 Euro. Der Verursacher des Unfalls, der wendende Pkw, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In beiden Fällen sucht die Polizeiinspektion Dillingen nach Zeugen. Diese melden sich unter 09071/560. (AZ)