Polizei stoppt zwei Promillefahrten im Landkreis Dillingen

Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer hatten je Alkohol getrunken. Ein 23-Jähriger hat in Wertingen sogar einen Unfall gebaut.

Ein 40-jähriger Motorroller-Fahrer ist am Dienstag gegen 21 Uhr von der Polizei in der Dillinger Straße in Lauingen aufgehalten worden. Er war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs, zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 40-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Mann hat in seinem Bett geschlafen

Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.40 Uhr. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug von Wertingen in Richtung Dillingen unterwegs und prallte dabei gegen einen Begrenzungspfosten an einer Tankstelle am Kaygraben. Bei einer Wohnungsnachschau konnte der 23-Jährige schlafend im Bett festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. (pol)

Lesen Sie dazu auch