Wie eine Lauingerin mit 60 Kilo weniger neu durchstartet

Plus Mit Mitte 30 kann Heike Lederer wegen ihrer Knieschmerzen kaum noch Treppen gehen. Ihr einziger Ausweg ist eine Magenverkleinerung. Es folgen OPs – und ein neues Leben.

Es gab Tage, an denen musste Heike Lederer auf dem Hintern die Treppen runterrutschen. Anders war der Weg aus ihrer Wohnung im ersten Stock ins Erdgeschoss nicht zu bewältigen. Zu sehr schmerzten ihre Knie. Die Gelenke konnten ihr Körpergewicht nicht mehr tragen. "Ich hab mich nie unwohl gefühlt, hab mich nie geschämt", erzählt sie aus der Zeit, als sie 140 Kilo wog. Doch als ihr Körper ihr deutliche Warnsignale schickte, war klar, dass sie etwas ändern muss. Was folgte, war eine lange Tortur von Operationen und Rückschlägen. Doch heute sagt sie: "Das wars mir alles wert."