Wie Einsatzkräfte den tödlichen Unfall am Lauinger Auwaldsee erlebt haben

Feuerwehrkommandant Martin Koller und der Vorsitzende der Wasserwacht, Wolfgang Piontek, waren am Freitag mit im Einsatz am Auwaldsee.

Plus Ein Badeausflug mit Kollegen endet für einen 25-Jährigen am Freitagabend tödlich, obwohl die Rettungskräfte alles tun, was sie können. Wie gehen sie damit um?

Von Jonathan Mayer

Freitag, 18.54 Uhr: Für dutzende Ehrenamtliche endet ein entspannter Abend mit dem Piepen ihrer Funkmeldeempfänger und dem Alarm auf ihren Handys. Sie eilen an den Lauinger Auwaldsee. Ein Mann wird vermisst. Um 19.06 Uhr, nur zwölf Minuten nach Alarmierung, ist der erste Rettungsschwimmer der Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht im See. Ihm folgen zahlreiche Helfer, zwei Boote mit Sonar, ein Helikopter und Fahrzeuge der Feuerwehr, die alles ausleuchten. Am Ende kann der Vermisste, ein 25-Jähriger aus Baden-Württemberg, nur tot geborgen werden. Reanimationsversuche bleiben erfolglos. Vorfälle wie dieser sind selten in der Region - und doch gibt es keine Garantie, dass sie nicht passieren. Wie gehen die Ehrenamtlichen mit dieser Situation um?

30 Minuten lang versuchten die Retter, den Mann am Auwaldsee in Lauingen wiederzubeleben

Die Wasserwacht, die am Freitagabend mit DLRG, Feuerwehr, Rettungsdienst und Kriseninterventionsteam vor Ort war, hat den Einsatz genau dokumentiert. Nach einer ersten Suche in der Nähe des Ufers bildeten die Rettungsschwimmer um 19.12 Uhr eine Suchkette im Wasser. So erklärt es Wolfgang Piontek, Kreis- und Bezirksvorsitzender der Wasserwacht, der den Einsatz leitete. Dabei teilen sich die Schwimmer gleichmäßig an einer Leine auf und suchen einen bestimmten Bereich ab, erklärt Maximilian Rommel von der DLRG. Auch ein Schlauchboot und ein Rettungsboot der Lauinger Feuerwehr wurden aufs Wasser gelassen. Per Sonar versuchten die Helferinnen und Helfer, den Vermissten zu finden. Und der Rettungshelikopter Christoph 40 schwebte in der Luft. Zugleich wurde das Ufer abgesucht. Für die Retter zählt jede Sekunde, egal, wie lange die Person bereits im Wasser ist. Laut Piontek gibt es dokumentierte Fälle, bei denen die Reanimation nach einer Stunde noch erfolgreich war.

