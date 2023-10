Lauingen

Wie es im neuen Kindergarten in Lauingen aussieht

Plus Die Kinder des Kurlandkindergartens haben es sich im alten Notariat schon gemütlich gemacht. Auch für die Erzieherinnen sind die neuen Räume ein Segen.

Die Birnen-Kinder fühlen sich hier schon richtig wohl. Kurz vor 10 Uhr am Morgen flitzen sie durch die lichtdurchfluteten Räume. Der kleine Rico sitzt an einem der Tische und legt Buchstabenkarten zusammen, Rion nagelt bunte Holzformen auf ein Korkbrett und Valentin macht es sich in der Leseecke auf einem Polster gemütlich. Er lässt sich jetzt er einmal aus einem guten Buch vorlesen. Seit ein paar Wochen werden die Kinder jetzt im alten Notariat in der Lauinger Bahnhofstraße betreut. Wobei das Wort alt nicht mehr passt. Das Gebäude hat in den vergangenen Monaten eine echte Schönheitskur bekommen.

Das alte Notariat zieht später ans Kinderhaus am Bahnhof

Seit knapp einem Monat werden im ersten und zweiten Stock nun zwei Gruppen des Kurlandkindergartens betreut. "Das ist eine ziemliche Erleichterung", sagt die Leiterin Anne Bärthe. Die Kurlandkinder waren lange in der ganzen Stadt verteilt, ein Teil war im Turnraum des Kinderhauses St. Martin zur Betreuung, ein Teil in Containern in der Kurlandstraße. Nun wurde getauscht und umgezogen. Die Birnen-Gruppe ist jetzt im ersten Stock im Notariat, im zweiten Stock sind die Apfel-Kinder untergebracht. Andere Gruppen werden weiterhin in den Containern betreut. Grund für das Durcheinander ist die Panne am Neubau an der Kurlandstraße. Ein Ende war dort lange nicht abzusehen, Kinder standen auf der Warteliste. Die Stadt hat den ohnehin geplanten Ausbau des Notariats vorgezogen, um die Situation zu entspannen. Wenn das Kinderhaus Kurland dann irgendwann fertig ist, geht das Notariat an den Bahnhofkindergarten über.

