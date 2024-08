Wie geht es mit der geplanten Asylunterkunft in Lauingen weiter?

43 Meter lang, elf Meter breit und zwei Stockwerke hoch soll der Bau werden, der an der Dillinger Straße in Lauingen entstehen könnte. Darin unterkommen sollen 48 Geflüchtete. Die geplante Asylunterkunft ist schon länger Thema diverser Diskussionen. Zunächst hatte die Stadt dem privaten Investor das gemeindliche Einvernehmen für den Bau verwehrt, dann hatte das Landratsamt dieses ersetzt. Die Stadt reichte gegen diese Entscheidung wiederum Klage ein. Und so landete das Thema nun auf dem Tisch des Verwaltungsgerichts in Augsburg.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis